外交部：支持和欢迎乌兹别克斯坦加入突厥议会

哈通社/努尔-苏丹/9月16日 – 哈萨克斯坦欢迎并支持乌兹别克斯坦加入突厥语国家合作委员会（突厥议会）。

哈萨克斯坦外交部16日发表声明，对乌兹别克斯坦决定加入突厥议会表示支持。

声明称：«2019年9月14日，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔季约耶夫签署了关于加入旨在成立突厥议会的《纳希切万协议》的总统令。当天，乌兹别克斯坦外交部向突厥议会秘书处提交了加入该组织的正式申请文件……

这一对突厥世界而言具有重要历史性意义的决定，恰逢《纳希切万协议》签署十周年。突厥议会成员国首脑，将于2019年10月15日，在巴库举行的关于中小企业发展问题的突厥议会第7次峰会上，签署文件，正式接纳乌兹别克斯坦成为突厥议会成员国。»

值得一提的是，突厥议会是在哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下，于2009年10月3日成立的。创始成员国包括：哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯和土耳其。

哈萨克斯坦外交部声明中写道：«乌兹别克斯坦成为突厥议会正式成员，将是突厥世界一体化和突厥语国家之间相互合作的新里程碑。而且这一决定，正是在突厥议会大力加强突厥国家经济合作的关键时期做出的。在2019年5月于哈萨克斯坦首都举行的第十二届阿斯塔纳经济论坛框架下，成立了旨在促进企业家之间相互合作和国家之间经贸往来的突厥语国家联合工商会。»

【编译：木合塔尔·木拉提】