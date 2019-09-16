外交部长谈总统访华之行：在新阶段加强友谊和伙伴关系

哈通社/努尔-苏丹/9月16日 -- 哈萨克斯坦外交部官网发布了外交部部长贝布特·阿塔穆库洛夫关于哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫访华之旅的访谈。

记者：贝布特·巴克尔吾勒，请您讲述下国家元首到中国进行国事访问的特点。

部长：这次访问是具有历史意义的，它延续了哈萨克斯坦共和国首任总统—民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫开启的最高层会晤的传统。在此前达成的所有协议和成果的基础上，此次访问旨在开启哈中关系的新阶段。

众所周知，今年中国成立70周年。哈萨克斯坦正迎来30年现代发展时期。哈中两国在这个时期更强大，更自信，到达新的友谊、战略伙伴关系和共同成长的阶段。

因此，托卡耶夫总统对中国的访问包括与中国政界、商界和学术界代表举行多次会晤。国家元首访问计划最重要的一项是他与中国国家主席习近平的会晤。两国元首的会晤在非常融洽和友好的氛围中进行。

两国元首讨论的主要议题涉及到了双方最紧迫的问题。

其中包括«光明之路»与«一带一路»倡议的对接，具体联合项目的实施，金融领域的合作，扩大贸易，发展过境运输潜力等等。

两国元首还分享了当前国际议程主要问题的立场。

我要提到的是，这是哈中领导人在今年第二次举行最高级别会晤。在国家元首访问中国之前，托卡耶夫和习近平于今年6月在比什凯克举行的上海合作组织成员国元首理事会期间举行了双边会晤。

记者：您提到了国家元首与中国学术界的会面， 这对双边关系有何意义？

部长：在对中国进行为期两天的国事访问的框架下，哈萨克斯坦共和国总统在北京的活动不仅是两国高层举行会晤。

我国国家元首在中国主要«智囊团»——中国社会科学院向中国学术圈作关于两国关系的报告。

总统在社科院演讲的重要意义在于，哈萨克斯坦正在蓬勃发展，出现了所有新机遇。因此，哈萨克斯坦领导人就我国的发展前景和哈中关系提出详细的愿景非常重要。

中国各个智库代表出席了总统在社科院的演讲会。他们为中国领导层提供关于哈萨克斯坦发展和哈中合作的可能性领域的分析评估和预测等。

此外，除中国学者和专家外，独联体国家驻华大使、上海合作组织秘书长、中华人民共和国商务部、宣传部和中共中央对外联络部代表也应邀参加了演讲会。

因此，我们的总统在一次内容丰富的演讲中向最专业的观众广泛介绍了现代哈萨克斯坦和其倡议。

毕竟，客观而准确地了解我们国家及其在国外的特点非常重要。除了直接倾听合作伙伴国家领导人并与他交谈，是否有可能找到更好的了解方式？

因此，从形象建设和哈中应用合作的任务的角度来看，与政策制定圈的直接对话成为访问的重要组成部分。这是一个非常好的全球惯例。

记者：在国事访问报道的框架下，特别强调我国总统此次访华是在中国成立70周年前夕进行的。 为什么这很重要，这个周年日期的意义是什么？

部长：是的，哈萨克斯坦总统对中国的国事访问是在这个国家伟大历史进程的背景下进行的。中国现代化建设或中国特色社会主义建设已进行了40年，真正取得了世界水平的重大成就。

毫不夸张地说，中国已成为世界上最大和最主要的经济体之一。在世界GDP中的比重现已超过18％。

想象一下，在1990年中国在世界经济中的份额只有2％，而今天我们的东部邻国是全球第二大经济体。

今天，中国是研究和构建各种预测的一个非常受欢迎的问题。这是可以理解的，因为在21世纪，中国实际上代表了发展中国家实现从«第三世界到第一世界»的快速历史性突破的最生动和最大规模的现象。

中国正在快速引入创新和最新技术，对科学的投资正在增加。今天，中国在科学专利申请数量上排名第一，甚至超过了传统的技术和创新大国。

因此，现代中国进入了全新的发展时代。中国与世界上其他发达国家一样，是世界三大对外投资国之一。

今天，中国发展的模式正在发生变化。

从中国已习惯长期被称为«世界工厂»和最大的出口国开始，中国现在正在转化为商品和服务的主要消费者。与此同时，重点是刺激内需和生产更多高科技产品。

除此之外，拥有13亿人口的中国在现阶段是世界上最具潜力的消费市场。

中产阶级人数的增长和贫困人数的系统性减少促进了这一点。因此，哈萨克斯坦与中国进行经济合作的机会实际上并无上限。

纵观中国整个五千年的历史，中国始终能令人惊叹。在专家圈中有一个很好的说法：«中国的变化速度超过了我们对中国的看法。»它非常宽泛地表达了这个大国蓬勃发展的高态势。

而对于哈萨克斯坦来说，作为中国的友好邻邦和战略伙伴，这些巨大的变化拥有特殊意义。

因此，简单来说，现代中国发展的所有新机遇也是哈萨克斯坦未来发展的新机遇。只需要正确利用这些机遇。

记者：两国元首签署的联合声明表明，哈中两国继续发展全面战略伙伴关系。 这在实践中意味着什么？

部长：是的，的确，哈中两国领导人在联合声明中表明，在新的时代，双方将本着互利互信、不可动摇的友谊精神、面临共同挑战进行全面合作发展哈中永久全面战略伙伴关系。

在这里，我想更详细地讲述这些官方语言和外交术语中的真正含义。

为什么«永久的»？我们需要从哈萨克斯坦和中国是友好邻居的事实开始，因此从命运和地理上两国注定要合作。此外，伟大草原和天国的人民和他们并肩生活了几千年。这些都在历史编年史和档案中记录。我们努力在未来也像友好邻居一样相处。

第二，考虑«全面战略伙伴关系»。 27年来，哈中关系具有广泛而平衡的特点。两国正在进行建设性的政治对话，在各经济部门紧密合作，积极发展人文合作。因此，几乎没有我们不进行协作的领域。今天，哈萨克斯坦和中国作为邻国和伙伴对彼此来说非常重要，这就是为什么我们的关系被称为战略性的。

第三，«互利互信、不可动摇的友谊精神»是指哈中两国尊重彼此的国家利益，也确认了国家边界的不可侵犯性和国家领土完整的原则。这反过来又为进一步发展平等伙伴关系创造了信任基础。

最后，«面临共同挑战进行全面合作»意味着我们两国将继续共同努力包括通过联合国，亚信会议和上海合作组织等组织加强稳定，维护地区安全。

哈中两国愿在国际和地区事务中密切合作，共同促进地区乃至整个世界的和平、稳定与繁荣。

因此，在双边合作的新阶段，哈萨克斯坦和中国最高层再次确认了基本条件，得益于此我们与中国发展良好互利关系。这对于共同发展非常重要。

记者：感谢您的详细回答和解释。 总统访华的经济议程是什么？

部长：多年来，两国之间的经济关系和合作在数量上和部门上呈现高态势和多样化。我们取得了很多成就。

但是，尽管其广泛性，但必须说哈萨克斯坦与中国之间的经济合作潜力尚未完全开发。

因此，每次最高层的访问都打开了双边经济关系的另一个新方面，并为实现新机遇开了«绿灯»。所以这次访问也是这样的情况。

在哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国政府以及具体组织的层面上签署了10项协议和其他官方文件，旨在就广泛的问题发展双边合作。

托卡耶夫总统对中国进行国事访问期间签订的文件包括哈萨克斯坦共和国政府与中华人民共和国政府关于实施«光明之路»新经济政策与建设«丝绸之路经济带»合作计划的谅解备忘录。

在此基础上，双方计划扩大贸易领域的合作，发展两国贸易结构多样化，寻找新的贸易增长来源，包括跨境电商，发展创新合作，以及刺激高附加值产品的贸易。

对接计划的实施将进一步加强哈萨克斯坦与中国在国际货运、物流、工业、金融、能源、农业、信息技术和航空领域的协作。

所有这些都是哈萨克斯坦经济发展的优先领域。

进一步建设21世纪«丝绸之路»对于哈萨克斯坦来说尤为重要。毕竟，6年前，正是在我们的首都中国领导人提出了自己的倡议，因此实施的所有成就和困难都会自动反射到我们国家。

从实际的角度来看，得益于哈萨克斯坦与中国共同建设了运输走廊，我们可以直接快速进入欧亚市场。也就是说，我们可以进入三个世界海洋——太平洋、大西洋和印度洋。

内陆哈萨克斯坦一直梦想着能够进入大海，同时连接了三个海洋和三个世界经济增长中心，其潜力占世界GDP的65％，人口超过40亿。

我们的学者、商人和整个社会至今仍没有完全理解这种现象。但已经很明显，哈萨克斯坦和中国的发展计划的对接对哈萨克斯坦和中国产生了真正的倍增效应。

记者：因此，我们可以说，与中国的全面战略伙伴关系为我国带来了具体的经济利益和新的发展机遇......

部长：中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴之一。哈中贸易额占总贸易额的15.7％。

中国已投资约200亿美元用于实施联合项目，目前中国在哈萨克斯坦经济外国直接投资排名第四。而这种投资合作规模只会扩大。

这对哈萨克斯坦非常重要，哈萨克斯坦正在实现经济多元化。众所周知，世界经济正在经历不确定性;国际金融市场的投资机会已大幅缩小。

在这种情况下，与中国的投资合作对哈萨克斯坦吸引资金、技术和促进我国经济增长有很大帮助。

我们国家元首亲自推动这次合作，与中国大企业的领导人举行会晤。在访问中国期间，托卡耶夫参加了与当地企业界的圆桌会议。

他在演讲中邀请中国公司在哈萨克斯坦共和国开发5G网络，«智慧城市»、大数据、区块链、旅游和农业综合体等。必须要说的是，中国企业家对在哈萨克斯坦开展业务表现出极大的兴趣。

此外，中国本身就是一个现成的市场，需要能够与其开展合作。国家为此创造了所有必要的法律条件。在访问中国期间签署了一系列相关文件。

例如，我们的贸易和一体化部与中国商务部签署了谅解备忘录。我相信这将为哈萨克斯坦产品向中国市场的出口开辟更多机遇。

我们应清楚，石油、天然气和其他原材料终有一天会耗尽。因此，我们必须发挥农业部门的潜力，将我们的农产品推向国外市场。

现在我们的制造商需要在不断增长的中国市场上站稳脚跟，这是一个有前景的领域。在此次访问的框架内，哈萨克斯坦共和国农业部与中方签署了相关文件。

这其中包括从哈萨克斯坦出口到中国的乳制品、羊毛原料、亚麻的检验、检疫、兽医和卫生要求的议定书;

事实上，哈萨克斯坦有机会成为有机食品的大型供应商。出口到中国将使我们能够增加在农村的业务，并在农工综合体建立一个完整的生产周期。

在现代中国肉类消费正在稳步增长。这为哈萨克斯坦的畜牧业提供了机会——从增加牲畜到肉类生产和出口用于加工。

有许多这样的例子，这一切都取决于哈萨克斯坦生产者自己的需求和积极性。此外，中国本身也创造了这样的商机。

值得一提的是，在会谈中，中方邀请哈萨克斯坦作为荣誉嘉宾和与会者参加今年11月在上海举办的第二届中国国际进口博览会。

记者：鉴于达成的协议，我国总统对中国进行国事访问的现实意义重大。 考虑到向新阶段的过渡，哈萨克斯坦与中国之间未来的双边关系是什么样的？

部长：您说得很对，总的来说，在举行会晤期间讨论了几乎所有合作领域的问题并就此达成了一系列重要协议。

因此，我们可以确信地说，国家元首对中华人民共和国的国事访问是成功和富有成效的。

总的来说，现在哈萨克斯坦和中国正处于国家发展、民族复兴和深化两国关系的关键阶段。

已经举行的会晤使我们能够作出重要结论——两国保持全面的相互理解和尊重，主要是在国际和地区议程问题上坚持类似的做法和立场。

哈萨克斯坦和中国也高度赞赏对方目前的成就，支持两国实现政治和经济发展新水平的愿望。

这其中包括：中方高度赞赏哈萨克斯坦共和国独立期间在首任总统纳扎尔巴耶夫的明智领导下在国家发展和实施独立和平外交政策取得的巨大成就。哈萨克斯坦赞赏中国在发展、建设和中国特色社会主义的建设取得的重大成就，以及中国在世界经济和国际事务中的重要作用。

重要的是，两国都将对方视为可靠的合作伙伴，进行有利合作的机遇，并共同努力以取得更大的成果。正是这种方法产生了协同作用。

根据官方成果，哈萨克斯坦共和国和中国领导人重申坚持保持最高层和高层密切交流的积极传统。

实际上，密切和定期的政治对话为友好的双边关系创造了良好的基础，并使得能够将所有潜在的优势转化为具体的结果。

同样重要的是，在新时期，哈中建交接近30周年，两国都看到了彼此的潜力，愿共同努力进一步发展和加强合作。





记者：感谢您接受采访。





【来源：哈萨克斯坦驻华大使馆】