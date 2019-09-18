纳扎尔巴耶娃主持召开世界和传统宗教领袖大会第十八次秘书处会议

哈通社/努尔-苏丹/9月18日—哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长、世界和传统宗教领袖大会秘书长达丽哈·纳扎尔巴耶娃18日在努尔-苏丹主持召开世界和传统宗教领袖大会第十八次秘书处会议。

来自中国、韩国、泰国、俄罗斯、埃及、沙特阿拉伯、巴基斯坦、梵蒂冈、英国等19个国家的宗教领袖和代表参加了此次会议。

会议将就第六届世界和传统宗教领袖大会成果以及秘书处工作议程，以及计划于2021年举行的第七届大会提案展开讨论并交换意见。

纳扎尔巴耶娃发表讲话时表示，自第一届世界和传统宗教领袖大会召开已过去了16年。从那时起，哈萨克斯坦成为了和平和友好对话的开放平台。哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫提出的该项倡议，包括放弃庞大核武库的决定，为多年后的区域安全和稳定奠定了基础，同时得到了世界各大宗教领袖们的一致支持。

值得一提的是，世界和传统宗教领袖大会由哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫倡议，哈国政府筹办，每三年召开一次，旨在推动世界各宗教教派进行对话，并促进宗教领袖在维护世界和平方面的积极作用。

【编译：达娜】