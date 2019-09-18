首任总统被授予“内华达-塞梅”国际反核运动勋章

哈通社/努尔-苏丹/9月18日 ——«内华达-塞梅»国际反核运动30周年科学研讨会18日在首都努尔-苏丹举行。

哈萨克斯坦文化和体育部部长阿克托特•拉伊穆库洛娃、日本驻哈萨克斯坦特命全权大使笠井和彦、国际反核运动代表和诺贝尔奖提名学者们出席了研讨会。

文体部长在研讨会开幕仪式上宣读了哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的贺信。

«内华达-塞梅»国际反核运动主席沃勒加斯·苏莱曼诺夫授予纳扎尔巴耶夫«内华达-塞梅»国际反核运动30周年纪念勋章，以表彰首任总统为关闭塞梅核试验场做出的贡献。

据悉，苏联政府从1949年的近40年里在哈萨克斯坦进行了450多次核试验。1989年，哈萨克斯坦诗人沃勒加斯·苏莱曼诺夫的带领下«内华达-塞梅»国际反核运动正式成立。1991年8月29日，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫签署命令，正式宣布永久关闭塞梅试验场。2009年12月2日，联合国大会第六十四届会议一致通过第64/35号决议，宣布8月29日为禁止核试验国际日。

【编译：小穆】