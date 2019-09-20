《哈萨克斯坦-日本：通往无核世界的道路》国际研讨会在东京举行

哈通社/东京/9月20日 —— 据外交部消息，《哈萨克斯坦-日本：通往无核世界的道路》国际研讨会19日在位于东京的联合国大学举行。

研讨会在哈萨克斯坦首任总统基金会、哈萨克斯坦外交部和驻日本大使馆、日本五井和平基金会（Goi Peace Foundation）的支持下，由哈萨克斯坦首任总统图书馆举办。

研讨会开幕仪式上，哈萨克斯坦驻日本全权大使叶尔兰•霍加塔耶夫指出了哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在推动建立无核化世界运动，以及哈萨克斯坦和日本在禁止核试验领域相互有效合作做出的巨大贡献。

“8月29日，哈萨克斯坦正式向联合国秘书处递交了关于批准禁止核武器条约的相关文件。批准禁止核武器条约是哈萨克斯坦为建立无核化世界而做出的又一项重要贡献。”他说。

联合国前副秘书长明石康在讲话中高度评价了哈萨克斯坦和日本在向全世界宣传核武器对全球带来的严重后果领域的努力。

“消除核武器是重要的问题，因此需要我们采取果断的措施。我们应禁止核武器拥有、运输和储存，并保障无核化政策的透明度。不仅在哈萨克斯坦，为整个中亚地区建立无核区域，日本已向联合国提出了核不扩散领域的建议。”他说。

首任总统图书馆馆长阿米尔罕·拉赫穆扎诺夫表示，相信该研讨会将为建立无核化世界事业提供巨大的贡献。他同时还指出，核武器和其他杀伤性武器对全球和区域安全带来了严重威胁。

“为了消除这一威胁，全球社会应支持共同的利益。而哈萨克斯坦和日本在这一领域的合作非常重要。努尔苏丹·阿比舍吾勒曾说：‘大规模杀伤性武器不应打破全球团结，而我们每个人都有同样的责任防止这一情况的发生。’哈萨克斯坦相信地球上的国家也可在没有核武器的情况下保障国家安全，其主要关键是国家之间的团结和共同利益合作。”他说。

哈萨克斯坦艺术家、“ATOM”项目名誉大使卡热普别克•库尤科阔夫指出，哈萨克斯坦是目前为止自愿放弃核武器的首个也是唯一一个国家。此外，他同时还向与会者介绍了哈萨克斯坦无核化道路和首任总统建立无核化世界做出的贡献。

长崎市政府代表在会上宣读了该市市长田上富久的声明。声明向活动组织方为消除核武器和加强全球和平事业做出的努力表示了感谢。

长崎市市长在声明中说：“经受过苦难的长崎市真心希望，它能够成为地球上最后一个遭受核打击的城市。目前，世界上仍留有约1.4万枚核武器。此外，国际社会上的核武器问题还未得到解决。因此，公民社会应现在起呼吁建立无核世界。”

日本五井和平基金会（Goi Peace Foundation）主席西园寺裕夫（Hiroo Saionji）先生回忆称，2016年该基金会为表彰哈萨克斯坦首任总统为无核化和核不扩散领域做出的贡献，向其授予了和平文化特别奖。

“哈萨克斯坦和日本受到了核武器的严重影响。我们的任务是向后代讲述这一故事，这是两国的共同使命。我们希望改变全球人民的思想，将我们共同的精力用于建立无核武器世界。”他说。

日哈友好议会联盟河村建夫表示，两国在核不扩散领域的合作和立场是全球国家的榜样。

最后，出席研讨会的300多名嘉宾观看了哈萨克斯坦总统广播综合体出品的纪录片，并签署了呼吁核大国领导人保障禁止核武器条约生效的“ATOM”项目请愿书。

【编译：小穆】