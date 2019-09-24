纳扎尔巴耶娃会见俄罗斯杜马主席沃洛金

哈通社/努尔-苏丹/9月24日 – 参议院议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃会见了俄罗斯联邦国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金和俄罗斯联邦议会联邦委员会副主席伊利亚斯·乌玛哈诺夫。会谈中就哈萨克斯坦和俄罗斯深化合作的未来等进行了讨论。

双方在谈及两国关系高速发展的同时，还着重强调了正在哈萨克斯坦举行的欧亚国家议长会议的重要性。

达丽哈·纳扎尔巴耶娃强调了两国议会间合作委员会的有效性。她表示，委员会成员在提出协调国家法律方面的建议上开展了广泛的工作。

纳扎尔巴耶娃向俄罗斯代表们指出了深化生态与河流保护方面双边合作的必要性。当年的法律条款不足以妥善的处理现今面临的新挑战，以及乌拉尔河面临的问题。

达丽哈·纳扎尔巴耶娃认为，应完善网络安全领域立法并推动在欧亚经济联盟框架下信息政策的活跃性。

«欧亚经济联盟框架下有许多一体化的问题，但在信息空间这些问题始终没有得到讨论。对欧亚经济联盟内发生的新闻，包括做出了那些新的决策等，存在信息传播上的缺失情况。»她说。

维亚切斯拉夫·沃洛金强调，对环保和水资源利用方面的立法协调问题需要在地区间合作的框架下进行讨论。此外，他表示正在就信息安全领域制定相关的法案。

双方在谈及议会间合作的新常态的同时，就«应走向现实以及取得最终成果»达成了共识。

双方还就在议会间组织框架下的合作、叙利亚问题以及经济合作的深化等进行了讨论。