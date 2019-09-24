第四届欧亚国家议长会议开幕 首任总统发表讲话

哈通社/努尔-苏丹/9月24日—第四届欧亚国家议长会议24日在努尔-苏丹开幕，首任总统纳扎尔巴耶夫发表讲话，指出了哈萨克斯坦自独立以来所取得的成就。

纳扎尔巴耶夫在讲话中说：«尊敬的各位与会嘉宾！欢迎大家来到欧亚大陆的中心—哈萨克斯坦！我们非常荣幸能够在努尔-苏丹召开这样庞大且隆重的会议，来自欧洲和亚洲60多个国家以及16个国际组织和议会间组织派出代表团参会，在此，我感谢所有与会嘉宾们的出席。

一直以来，哈萨克斯坦对立法机构的工作给予高度关注，并积极与其他国家建立广泛联系，加强国家间友谊。我相信今天的会议能够进一步扩大相互合作和支持。

30年来，我很荣幸自己能够作为国家的首任总统，目睹和带领哈萨克斯坦获得独立，渐渐走向了繁荣。长期以来，人民给予了我信任。今年，我自愿终止了总统行政权力，并成为哈萨克斯坦首任总统。»

此外，纳扎尔巴耶夫还强调了哈萨克斯坦的发展道路。

他指出，苏联解体后，哈萨克斯坦于1991年获得独立，其国土面积排在世界第9位。独立以来，哈萨克斯坦被列入全球最具竞争力国家50强之列，国内生产总值增长了18倍，人均收入（美元）增长了9倍，贫困率从40％降至4％。此外，过去20年中，哈萨克斯坦共吸引外国直接投资3200亿美元。

【编译：达娜】