哈萨克斯坦外长同美国总统副助理等举行会晤

哈通社/纽约/9月24日 – 哈萨克斯坦外交部部长穆合塔尔•特列吾别尔德分别会见了美国总统副助理兼国家安全委员会南亚和中亚地区高级主任丽莎·柯蒂斯、美国经济发展暨能源环境副国务卿基特·卡拉克。

据外交部消息称，在同丽莎·柯蒂斯的会晤中，双方对哈美两国双边合作的发展速度表示满意。双方就哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫2018年访美期间达成的相关协议的落实情况，以及哈萨克斯坦和美国之间深化扩大战略伙伴关系等问题进行了讨论。

特列吾别尔德强调哈萨克斯坦将继续秉持多边外交政策，并指出哈萨克斯坦愿意同美国深化战略伙伴关系。

外长还向柯蒂斯详细介绍了正再哈萨克斯坦开展的民主改革情况。

丽莎·柯蒂斯高度评价了哈萨克斯坦在阿富汗问题上对美国的支持和帮助。她强调指出，哈萨克斯坦在国际和区域安全，以及推动叙利亚和平进程中发挥了非常重要的作用。

在同基特·卡拉克举行的会晤中，双方着重就经济和投资合作的热点问题进行了讨论。

外长向卡拉克介绍了托卡耶夫总统2019年国情咨文中制定的关于哈萨克斯坦经济和社会发展的重要任务。

卡拉克对哈萨克斯坦纳政府在改善投资环境、推动立法、打击腐败等领域的努力表示支持。

特列吾别尔德表示，美国是哈萨克斯坦重要的投资国家之一，并指出美国对哈投资应更加多元化。

当天，哈萨克斯坦外长还会见了奥地利共和国联邦欧洲一体化外交部部长亚历山大·沙连贝尔格举行了会晤。

双方就双边政治、经济和人文合作的广泛话题进行了讨论，并就通过高层互访推动双边关系的进一步发展达成了共识。

奥地利外长指出，奥地利愿意同哈萨克斯坦开展包括新能源和数字化领域的各领域双边互利合作。

会议结束时，双方均承诺将进一步扩大双边和多边形式的互利合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】