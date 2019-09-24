“哈萨克侨民与哈萨克斯坦”商业论坛在伦敦举行

哈通社/伦敦 /9月24日-- “哈萨克侨民与哈萨克斯坦”商业论坛日前在伦敦举行。

据了解，目前约有50个哈萨克家庭生活在英国。 他们中间大部分原先因历史原因从阿勒泰搬到了土耳其，再从土耳其迁到了英国。 一般他们在哈萨克斯坦独立日、纳乌鲁兹节等节日相聚在一起举办庆祝活动。 他们会尽量选择与本民族结亲。 即便这样，母语哈萨克语对他们来说是个共同的难题。尽管父母长辈在家说哈萨克语，但是他们的孩子还是习惯性用土耳其语或者英语。

“我们尽量保持了民族文化和传统，然而在语言上我们没能做到更多。目前我们是在英国的第二代哈萨克族，我们的孩子孙子们也就是第三四代哈萨克族在家已经不说哈萨克语了，这样下去未来欧洲的哈萨克人只能用土耳其语沟通。”侨民代表伊斯马力·科斯基说。

据«同胞»基金会的代表表示，将来会优化哈萨克语言教学项目的教育设施。具体来说，会提供通过电子产品程序学习的远程教学软件。论坛上还提出了在全球范围内建设商业和文化中心的提议，这样一来同胞们的商业计划会得到鼓励和全方面的支持。

“当前我国的‘同胞’基金会与多家金融机构合作。该倡议旨在支持我们国外的同胞们，并为自外国回归到哈萨克斯坦的同胞们提供帮助。援助机制之一就是专门帮助我们同胞找工作的，” 基金会副主席马格奥亚•萨尔巴索夫说道。

伦敦商业论坛是继在慕尼黑、旧金山和伊斯坦布尔举行的会议之后的第四次活动。 下一站是斯德哥尔摩。计划于今年11月在突厥斯坦市举行的论坛将汇集来自世界各地的哈萨克人。

【编译：阿依波塔】