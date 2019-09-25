参议院议长会见多国议会领导人

哈通社/努尔-苏丹/9月25日—据参议院（议会上院）新闻消息，在第四届欧亚国家议长会议框架内，议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃25日与吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯、阿曼、卡塔尔和土耳其议会领导人举行会谈。

在与吉尔吉斯斯坦最高议会议长达斯坦·朱马别科夫举行的会谈中，双方就双边关系的广泛问题进行讨论。纳扎尔巴耶娃指出，有必要继续加强两国之间的文化和人道主义联系。

在与白俄罗斯国民议会众议院议长弗拉基米尔•安德烈琴科举行的会谈中，双方均强调了两国合作的重要性。安德烈琴科指出，哈萨克斯坦不仅在欧亚空间，并且在世界范围内为为加强和平和谐与合作作出了重要贡献。

在与阿曼咨询委员会（Majlis al-Shura）主席哈立德·希拉尔·纳赛尔·马瓦利举行的会谈就双边合作问题进行讨论。阿曼代表对纳扎尔巴耶娃的热情接待表示了感谢，并强调了哈萨克斯坦在支持宗教间和谐与民族间友谊方面的世界声誉。

同时，在与卡塔尔协商会议主席艾哈迈德•本•阿卜杜拉•阿勒•马哈茂德举行的会谈期间，双方就加深哈萨克斯坦与卡塔尔之间的合作及前景进行讨论。纳扎尔巴耶娃指出，卡塔尔是哈萨克斯坦在中东地区最重要的合作伙伴之一，同时感谢卡方对哈萨克斯坦提出的国际倡议的支持。

此外，参议院议长会见了土耳其大国民议会议长穆斯塔法•森托普。会谈期间，双方强调了两国建立战略伙伴关系满10周年的重要性。纳扎尔巴耶娃表示，哈萨克斯坦和土耳其在区域和全球政治进程中日益增长的影响力以及其在穆斯林和突厥世界中的声誉将为发展双边关系创造新机遇。

【编译：达娜】