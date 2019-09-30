12:54, 30 9月 2019 | GMT +6
总统任命一批驻外使节
哈通社/努尔-苏丹/9月30日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫30日签署命令，任命多名哈萨克斯坦驻外大使。
根据总统令，赛尔詹·乌拉尔拜吾勒·阿布德卡日莫夫将出任哈萨克斯坦驻阿塞拜疆特命全权大使，同时解除其哈萨克斯坦驻捷克、驻斯洛伐克特命全权大使职务；
达吾列特·哈森肯吾勒·巴特拉舍夫将出任哈萨克斯坦驻葡萄牙特命全权大使，同时解除其哈萨克斯坦驻罗马尼亚特命全权大使职务；
努尔巴赫·图拉尔吾勒·如斯铁莫夫将出任哈萨克斯坦驻罗马尼亚特命全权大使，同时解除其哈萨克斯坦驻匈牙利、塞尔维亚、前南斯拉夫特命全权大使职务；
贾尼别克·扎拉斯罕吾勒·阿布德拉硕夫将出任哈萨克斯坦驻匈牙利特命全权大使；
哈比特·阿布德玛吉特吾勒·斯兹德克别阔夫将出任哈萨克斯坦驻塞尔维亚特命全权大使；
萨特巴勒德·叶尔森吾勒·布尔沙阔夫将出任哈萨克斯坦驻以色列特命全权大使；
哈萨克斯坦驻沙特阿拉伯、常驻伊斯兰合作组织代表别日克·萨克拜吾勒·阿仁将同时兼任哈萨克斯坦驻巴林特命全权大使；
哈萨克斯坦驻泰国特命全权大使饶珊·卡克穆赛伊特赫兹·叶斯博拉托娃将同时兼任哈萨克斯坦驻缅甸特命全权大使。
【编译：达娜】