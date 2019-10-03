“同胞基金会”访问以色列借鉴离散同胞回归工作经验

哈通社/努尔-苏丹/10月3日 -- 在«研究支持同胞返回历史祖国的国际经验»研究项目的框架下，“同胞基金会”工作人员前往以色列研究学习了该国在支持散居国外同胞问题上的经验。

“同胞基金会”此次的访问目的在于从国际角度研究如何向散居在国外的同胞提供支持、借鉴他国在国家政策和其他项目的基础上帮助同胞返回历史祖国、保障移民过程的经验，同时了解学习了以色列在帮助返回历史祖国的同胞们适应方面的法律。

在工作访问期间，“同胞基金会”工作人员与该国相关行业工作人员进行了多次会见。具体来说，与以色列遣返和融合部首席科学家乌拉蒂姆尔·韩伊恩、该部顾问德尼斯·涅拉斯拉夫斯基、阿什杜德副市长叶力·纳哈特，几名移民法专家和以色列犹太人机构全球服务中心主任（哈萨克斯坦犹太人机构的前任代表）进行会见并交流了意见。

在访问工作框架下，工作人员分研究了外国政府支持同胞政策的国际经验，并分析了以色列关于帮助支持海外同胞返回的国家政策以及以色列的总体法律框架。

以色列政府的经验将被用来改善哈萨克斯坦在这一领域的法律。应该根据哈萨克斯坦的法律特色，借鉴以色列经验，制定儿童和青年计划，专门立法为返回历史祖国的同胞提供医疗保健和其他福利，改进向散居国外的同胞提供帮助的项目。

【编译：阿依波塔】