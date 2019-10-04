努尔-苏丹市获得伊斯兰世界的“绿色城市”奖项

哈通社/努尔-苏丹/10月4日 -- 据哈萨克斯坦外交部消息，努尔-苏丹市获得首个“伊斯兰世界的绿色首都”奖项。

哈萨克斯坦驻埃及大使阿尔曼·伊萨哈里耶夫率领的代表团参加了在摩洛哥首都拉巴特举行的伊斯兰国家教科文组织(ISESCO)的环境部第八届伊斯兰会议。

在摩洛哥国王穆罕默德六世的支持下举行的本次论坛的主题是“文化和宗教因素在环境保护和可持续发展中的作用”。

来自36个国家和11个国际组织的代表团参加了此次会议。 会议期间，讨论了穆斯林世界的环境、全球变暖、空气和水源污染问题，明确了伊斯兰国家在保护生态环境方面的政策，并通过了有战略性意义的文件。

同时，在论坛的框架内，表彰了对环境保护特别贡献的伊斯兰国家。

伊斯兰国家教科文组织(ISESCO)高度评价了努尔-苏丹市政府在该领域做出的贡献，授予哈萨克斯坦首都“伊斯兰世界的绿色首都”特别奖项。

2017年，伊斯兰国家教科文组织(ISESCO)与沙特阿拉伯王国共同宣布了在阿拉伯、非洲及亚洲区域会选出三个伊斯兰世界首都奖项。并公布了会以各个城市在保护环境责任、生态环境、呼吁市民使用新能源，支持教育、科学、文化、艺术和媒体方面推行的具体且可持续的倡议为评判标准。

今年，努尔-苏丹成为首个获得亚洲国家组的奖项城市。努尔-苏丹市于2017年举办了以“未来能源”为主题的世博会。环境保护，生态环境卫生，研究实施新能源项目等方面不断在发展的努尔苏丹被称为首个“伊斯兰世界的绿色首都”。

根据惯例，获得该奖项的城市会组织举办以环境保护为主题的，包括稳定发展、科技研究项目、生态环境主题的国际会议和展览活动等。

【编译：阿依波塔】