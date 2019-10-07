托卡耶夫总统：我们欧亚人应当站在一起

哈通社/努尔-苏丹/10月7日—托卡耶夫总统6日在其Instagram官方账号发文，就近期在俄罗斯索契举行的第十六届«瓦尔代»国际辩论俱乐部年会发表看法。

总统在Ins上写道：“近期在索契举行的‘瓦尔代’国际辩论俱乐部年会就东方和欧亚地区在全球地缘政治中的作用开展热烈讨论。在这里，我想强调，哈萨克斯坦和俄罗斯，我们都是同时位于亚洲和欧洲地区的欧亚国家。

无论从地理位置还是从历史角度而言，哈俄两国之间的关系始终紧紧相连，而这些无时无刻不在影响着两国之间的文化、政治关系甚至国家命运。在此，我想举一个关于约瑟夫·斯大林的例子。

1940年，即便斯大林知道苏联很可能遭到日本攻击，但他却在接待一名日本外交官员时说了一句：‘我们亚洲人应当站在一起’。当然，我并不是斯大林的支持者，但我同意他的观点，即‘我们欧亚人应当站在一起’。”

值得一提的是，根据此前的报道，应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫10月3日晚在索契出席了第十六届«瓦尔代»国际辩论俱乐部年会并发表了讲话。

【编译：达娜】