罗曼•斯卡利亚尔率团出席在德国举办的哈德商业论坛

哈通社/努尔-苏丹/10月8日 -- 副总理罗曼·斯卡利亚尔率领的国家机构和准上市公司的代表团出席了在柏林举行的哈萨克-德国商业论坛。

据总理官网消息，两国商界的200多名代表参加了论坛，在活动框架内，就投资、贸易和经济领域的预期项目进行了讨论。 论坛期间，哈德两国达成了一项执行价值约7亿美元的投资项目的协议。

此外哈萨克斯坦代表图还与德国西马克集团、德国林德气体和德国CLAAS 集团等多家企业讨论了合作前景。

罗曼•斯卡利亚尔强调指出，商业论坛是促进贸易、经济和投资合作、在物流等关键领域增进伙伴关系以及为双边合作开辟新机遇的良好平台。

副总理表示，德国多年来一直是哈萨克斯坦的战略伙伴和可信赖的朋友。 建交27年来，两国之间建立了牢固的合作架构。

此外，多年来，德国一直是哈萨克斯坦的主要外国经济合作伙伴之一。 例如，根据2018年的数据，贸易额达到了历史最高51亿欧元。 它占德国与所有中亚国家对外贸易的85％。 同时，在过去的14年中，德国公司在哈萨克斯坦投资了约50亿美元。

为哈萨克斯坦和德国政治、经济和分析专家代表开设贸易和经济合作政府间工作组，哈萨克斯坦-德国战略合作商业委员会以及柏林欧亚俱乐部等非正式平台和其他活动成为了哈萨克斯坦-德国关系最重要阶段之一。

另外，副总理罗曼•斯卡利亚尔还指出，哈萨克斯坦纳是德国在中亚地区商业活动的可靠合作伙伴。德国企业的所有倡议始终能得到政府方面的支持，如今，哈萨克斯坦还提供了最有利的经商条件。

【编译：阿依波塔】