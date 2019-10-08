纳扎尔巴耶娃：应拓展女性参国家和地方管理体系中的参与程度

哈通社/阿克托别/10月8日 – 在对阿克托别州进行工作视察期间，参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃表示，在国家和地方机构的行政管理体系中，应进一步加强女性的参与。

据参议院新闻处消息，纳扎尔巴耶娃议长日前对阿克托别州进行了工作视察，期间在阿克托别州祖国之光党分部举行了公民接待会，并在随后进行了一系列的会晤。

在同阿克托别州女性企业家代表们举行的会晤中，议长着重指出，女性在国家机关、地方行政体系中的参与程度应该得到进一步的拓展。议长还与女性企业家们就家庭及性别政策概念的新计划方案进行了讨论。

性别平权原则，是相关文件的核心内容。

“我们的任务，是提升和拓展女性在国家管理、政治和经济事务中的参与程度。相关问题正在进行广泛的讨论。阿拉伯国家的情况，以及国际经验显示，女性在政府、地方机构中出任领导职务，以及担任议员等方面的比例正在不断增长。”纳扎尔巴耶娃议长说。

在同青年代表们以及志愿者组织代表举行的会晤期间，议长就青年年框架下各项活动的成果，以及旨在支持青年的州级政策、规划和方案的落实情况进行了了解。

议长非常重视吸引年轻人参与志愿者组织的相关事务，并指出，应该通过立法形式明确对志愿者组织的扶持政策。

视察期间，议长还访问参观了阿克托别市防空力量军事学院。

【编译：木合塔尔·木拉提】