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    13:51, 08 10月 2019 | GMT +6

    卫生部呼吁公众慎重考虑使用电子香烟

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    哈通社/努尔-苏丹/10月8日 – 基于在美国发生的疑似电子烟致病病例，哈萨克斯坦卫生部建议哈萨克斯坦公众慎重使用电子香烟。

    卫生部国家公共卫生中心发布的一项通报中指出，截至目前，在美国已经发生了5起疑似因使用电子香烟而致人死亡的案例，并有超过500多起因由此引起的肺病病例被确诊。因此，美国疾病控制与预防中心正在呼吁民众立即停止使用电子烟。

    “已登记的病例中常常出现咳嗽、胸痛、呼吸困难、发冷、头痛、恶心、腹泻，厌食、体重减轻等症状。支气管镜检查证明这些症状并非感染引起。”通报称。

    值得一提的是，起初电子烟被认为是可以有效帮助戒烟和改善错误习惯的良好工具。但近几年来，这种香烟被发现在青少年群体中的使用非常频繁。

    电子烟主要由电池、加热蒸发装置和一个装有烟液的烟管组成，可通过雾化手段将含有尼古丁的烟液变成蒸气让使用者吸入。传统香烟中添加的硝酸盐和亚硝酸盐等化合物可发生亚硝化反应，将尼古丁转化为亚硝胺物质，后者是一种致癌物。电子烟中这类化合物的水平比传统香烟低95%，因此有宣传称其“更加安全”。

    然而，新研究发现，哺乳动物细胞自身含有的一种离子也可与尼古丁发生亚硝化反应，产生亚硝胺物质，从而导致肺癌和膀胱处的癌前期增生。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    政府 医疗卫生 黄金储备
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