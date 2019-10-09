哈萨克斯坦将继续阿富汗留学生教育计划

哈通社/努尔-苏丹/10月9 日 – 在首都努尔-苏丹举行的欧洲安全与合作组织（欧安组织）的阿富汗问题会议上，哈萨克斯坦外交部部长穆合塔尔•特列吾别尔德表示，哈萨克斯坦会继续在哈阿富汗留学生教育计划。

外交部部长穆合塔尔•特列吾别尔德在会议上说道：«在双边合多边协议框架下，哈萨克斯坦一直在向阿富汗提供技术和人道主义援助。 迄今为止，我们已向阿富汗提供了超过8000万美元的援助。 近年来，我国在阿富汗各省为建设医疗和教育中心，以及重建道路和桥梁投资了350万美元。 此外，三年前，哈萨克斯坦拨出200万美元援助阿富汗国家安全部队。»

据外交部长表示，在哈萨克斯坦共和国首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下拨出了5000万美元，用于资助阿富汗大学生在哈萨克斯坦一流的大雪接受高等教育。

«这项倡议得到了国际社会的高度赞赏。 我们也一直在继续该倡议的实行。 本周，在欧盟、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦三方合作协议的框架下，第一批将在哈萨克斯坦一流大学接受高等教育的阿富汗女学生团抵达了阿拉木图。 我们认为，如果年轻人不接受教育，阿富汗社会无法平稳发展。»部长说道。

【编译：阿依波塔】