突厥语国家外长会议支持乌兹别克斯坦加入突厥议会的决定

哈通社/巴库/10月15日 – 据外交部消息，第七届突厥语国家合作委员会（突厥议会）第七届峰会举行前夕，外交部长穆赫塔尔•特列乌别尔德出席了在巴库举行的突厥议会成员国外长会议。

旨在讨论突厥议会成员国国家领导人会谈和决议准备及组织情况的部长级会谈按照惯例每年举行。会谈中，各国外长就日程计划及相关总结性文件的方案进行商讨，而文件的签署则将在随后的国家领导人峰会期间完成。

根据外长会议的讨论，预计在峰会期间，各国领导人将签署关于突厥议会协调委员会成立的决议，以及突厥议会秘书处和匈牙利政府间关于在布达佩斯开设突厥议会代表处的协议。此外，此次峰会期间，乌兹别克斯坦加入《纳希切万协议》的申请将获得正式批准。

在此次于巴库举行的外长会议期间，签署了关于规范于2019年9月19日在布达佩斯开设的突厥议会代表处相关工作的一系列文件。这些文件旨在规范新成立机构的组织架构和资金，保障机构为突厥语世界国家和人民的利益开展有效的工作。

根据外长会议的决定，授予匈牙利突厥文化和遗产基金的观察员地位。

突厥语国家合作委员会（突厥议会）在哈萨克斯坦首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫的倡议下与2009年在阿塞拜疆纳希切万成立。突厥议会秘书处位于土耳其伊斯坦布尔。

在第七届峰会正式接纳乌兹别克斯坦的加入后，突厥议会成员国将增加至5个国家：哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯、土耳其和乌兹别克斯坦。

在本次峰会框架下，外长特列吾别尔德与阿塞拜疆、土耳其和匈牙利外长分别举行了会晤，并同这些国家就双边合作发展的前景等问题进行了深入交流。

【编译：木合塔尔·木拉提】