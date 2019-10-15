政府总理就术赤汗历史文化遗产传承工作进行介绍

哈通社/努尔-苏丹/10月15日—政府总理阿斯哈尔•马明15日就传承术赤汗历史文化遗产的相关工作进行介绍。

总理在与马吉利斯（议会下院）议员巴赫特别克·斯马胡勒举行会谈期间指出，首先，近期在努尔-苏丹举行的国家专有名词学委员会会议期间将就该问题进行讨论。其次，卡拉干达州政府计划将于2020年分别在卡拉干达市和乌勒套地区设立纪念碑。此外还计划制定地区级旅游景点地图，其中就包括乌勒套历史文化中心。该中心可每年向1万名游客相关旅游服务。

据总理称，目前，文化和体育部正就修建术赤汗和阿拉沙陵墓开展工作。根据该项目，还将对靠近术赤汗陵墓的术赤汗廷进行研究，并制定乌勒套地区的考古图。

“同时计划通过从中国、伊朗和土耳其档案馆获取的数据制定与萨莱楚克市（中世纪城市）有关的资料集。此外，该部计划于2020-2022年与国际突厥学院合作开展有关考古、民族志和人类学等领域的研究工作和活动。”总理说。

总理马明还提到了将于明年举行的«金帐汗国之旅»活动，以及在乌勒套地区内的历史文化景点设立游客中心和民俗文化村，以开发该地区的旅游潜力，同时将陵墓纳入外国记者的历史圣地观光景点清单。

总理还指出，卡拉干达州政府将负责修建克孜勒奥尔达、杰兹卡兹甘、卡拉干达、努尔-苏丹等市至乌勒套地区的公路道路。此外，相关部门还正在就开通阿拉木图-杰兹卡兹甘、奇姆肯特-杰兹卡兹甘航班进行谈判。

最后，总理表示，现阶段，文体部正在就将位于乌勒套地区的历史和文化陵墓列入联合国教科文组织世界遗产名录开展工作和进行谈判。

【编译：达娜】