哈萨克斯坦在女性安全程度方面居独联体第二位

哈通社/努尔苏丹/10月17日 – 哈萨克斯坦在《2019女性安全国家排行榜》上位居全球第43位。

美国《国家地理》（National Geographic）日前公布了最新的《女性、和平和安全指数（Women, Peace and Security Index）》报告，并根据报告排出了《2019女性安全国家排行榜》。

据悉，该报告由《国家地理》杂志和乔治敦女性、和平与安全研究所制定，基于三个主要的参考标准，对各国女性的安全程度和生活舒适度做出排名。

三个标准分别是：女性在政治和经济领域的参与度、安全性（针对女性的暴力水平）和公平性（社会和国家是否歧视女性）。

在三大主要标准当中，还被细分为11个子类别的项目。

政府代表（妇女占立法席位的百分比）、手机使用（15岁及以上可使用手机的女性数量）、就业机会（25岁及以上从事有偿工作的妇女数量）、财务准入（15岁以上女性使用银行应用或其他类型的帐户的数量）、教育（25岁及以上女性的平均受教育年限）

亲密伴侣暴力（过去一年中受到来自伴侣的身体伤害或性侵犯）、社区安全（15岁及以上的女性夜间独自出行的安全程度）、有组织的暴力（每10万人的大规模武装冲突造成的死亡）

歧视性规范（15岁及以上的男性对女性从事有薪工作感到反感）、性别偏见（男孩与女孩的出生比率超过自然比率）、法律歧视（限制妇女参与社会活动或区分男女的法律）

通过以上这11项措施相结合，报告得出了每个国家的总体得分（满分1分，最低0分），并对共计167个国家进行了排名。

哈萨克斯坦的综合得分为0.7，在167个国家当中排名43位，独联体国家中位居第二位。

哈萨克斯坦在«政府代表»和«社区安全»方面的得分在0.6左右，但在«手机使用»、«亲密伴侣暴力»、«有组织的暴力»和«性别偏见»则表现突出，接近满分。

值得一提的是，今年我国在排行榜上的排名上升了2位，2018年哈萨克斯坦在153个国家中位居第45位。

白俄罗斯排名第38位，据独联体各国之首。

其他独联体国家排名依次是：俄罗斯排名第51位，土库曼斯坦60位，摩尔多瓦64位，吉尔吉斯80位，亚美尼亚82位，乌兹别克斯坦89位，塔吉克斯坦96位，阿塞拜疆123位，

排在榜单前五位的国家分别是挪威、瑞典、芬兰、丹麦和冰岛。

排名垫底的是叙利亚、阿富汗和也门。

《女性、和平和安全指数（Women, Peace and Security Index）》报告2017年首次发布，每年发布一次。

【编译：木合塔尔·木拉提】