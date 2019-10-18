库斯塔奈州完成秋季粮食收割工作

哈通社/库斯塔奈/10月18日 – 据库斯塔奈州农业部门消息，该州以完成2019年秋季农作物收割工作，共收获粮食396.7万吨。

消息称，今年库斯塔奈州粮食收获量平均每公顷为7.6公担。

最高收获记录来自菲德洛夫县，为每公顷13.5公担。北方区域收获颇丰，而该州南部地区则收成欠佳。

据库斯塔奈州农业管理部门首席专家努尔苏力坦·卡布德洛夫透露，今年库斯塔奈州粮食产量较去年减少了200万吨，且收获入库的小麦中，68%被评定为第三等小麦。

他表示，目前市场上对三等小麦的定价约为7~7.6万坚戈，不过考虑到可能的涨价行情，农场主们当前并不急于出售小麦。

农业管理部门称，油料作物的采集工作目前仍在继续当中。油菜籽和亚麻的种植面积为51万公顷的，其中34.7万公顷已经完成了采收。平均收获量为每公顷4.8公担，低于去年的收获量。今年夏季的炎热气候导致库斯塔奈州有7.4万公顷油料作物受损失，近百个农场因此获得了保险赔付。

据悉，今年收割季最终的收获数据，将在每年例行于11月举行的总结会议期间正式公布。

【编译：木合塔尔·木拉提】