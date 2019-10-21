罗曼·斯卡利亚尔会见鞑靼斯坦总统

哈通社/喀山/10月21日 – 哈萨克斯坦副总理罗曼·斯卡利亚尔正在对俄罗斯鞑靼斯坦共和国进行工作访问。

据总理官网消息，访问框架下，罗曼·斯卡利亚尔会见了鞑靼斯坦总统鲁斯塔姆·明尼哈诺夫，并出席在喀山举行的世界城市公园大会。

消息称，在此次世界城市公园大会期间，来自澳大利亚、新西兰、美国、非洲、欧洲和独联体国家的120多名代表进行了发言，超过1000多人出席了会议。

与会各界人士就当前公共空间发展、大都市中绿色区域的作用以及公园对城市环境的影响等问题深入交换了意见。

哈萨克斯坦代表团指出，哈萨克斯坦与俄罗斯鞑靼斯坦之间在经贸合作中具有发挥着重要作用的交通物流领域的合作取得了丰硕的成果。

大会期间，哈萨克斯坦与俄罗斯签署了在重构公共空间领域发展联合经验的合作备忘录。

根据该文件，公共空间组织的生态方法、组建青年建筑师专业协会、推动公民和企业参与发展项目、实现地方社区和产业的发展以及促进公共空间管理及其多样化将成为两国在该领域合作的主要方向。

该备忘录的框架内，俄罗斯和哈萨克斯坦将开展旨在发展公共空间和城市环境的联合研究和活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】