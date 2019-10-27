欧亚经济联盟与伊朗之间的临时自贸区协定正式生效

哈通社/努尔苏丹/10月27日 —— 据贸易和一体化部消息，《欧亚经济联盟与伊朗临时自由贸易区协定》于2019年10月27日正式生效。

据了解，2014年里海沿岸国家峰会期间，首任总统纳扎尔巴耶夫提出了欧亚经济联盟与伊朗之间建立自贸区的倡议。

2018年5月，欧亚经济联盟与伊朗在首都努尔苏丹签署了临时自由贸易区协定。协议将在获得欧亚经济联盟成员国立法机构批准的60天后开始生效，协议有效期为3年。

2019年5月，哈萨克斯坦总统签署了《关于批准欧亚经济联盟成员国与伊朗伊斯兰共和国之间建立自由贸易临时协议》法案。

今年8月30日，欧亚经济委员会执委会主席萨尔基相和伊朗驻俄罗斯大使迈赫迪•萨纳伊28日在莫斯科交换《关于结束欧亚经济联盟与伊朗临时自贸区协定生效程序的换文》，并确定《欧亚经济联盟与伊朗临时自贸区协定》将于2019年10月27日起正式生效。

据欧亚经济委员会贸易部长韦罗妮卡•尼基什娜称，协定生效后，欧亚经济联盟成员国内的食品、纺织品、建筑材料等商品将按照更低的关税税率对伊朗出口，同时伊朗的多种蔬菜水果等也将对成员国减免进口关税。

根据协议，伊朗将降低864种商品的进口关税，而欧亚经济联盟成员国也将减低502种商品的进口关税，其中包括葡萄、糖果产品、餐具、地毯等。

协议框架下，哈萨克斯坦102种出口商品可享受关税优惠，其中包括牛肉、羊肉、酥油、鹰嘴豆、豌豆、小扁豆、大麦、大米、植物油、通心粉、糖果、轨道产品以及电池等产品。与此同时，伊朗向欧亚经济联盟成员国出口的商品主要包括椰枣、无花果、葡萄干、真虾下目、橙子、柠檬、莱檬等物品可享受近10%的关税优惠，而苹果、黄瓜、西红柿等商品只有在固定季节（11月和3月）享受优惠关税。

据了解，自由贸易制度将只适用于民用商品。目前，欧亚经济联盟仅与越南签订了自贸协定。同时，欧亚经济联盟于本月1日同新加坡签署了协定，并计划于25日同塞尔维亚签署。而与以色列和埃及之间的自由贸易处于积极谈判阶段，预计将于2020年签署。

【编辑：小穆】