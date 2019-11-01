朝媒称“超大型火箭炮”试射成功

哈通社/努尔苏丹/11月1日 —— 据韩联社消息，朝中社1日报道，朝鲜国防科学院前一天下午进行“超大型火箭炮”试射并取得成功。从报道内容来看，朝鲜国务委员会委员长金正恩当天没有现场指导。

韩国联参称，朝鲜10月31日下午从平安南道顺川一带向韩半岛东部海域发射两枚类型不明的近程飞行器。这是朝鲜继8月24日和9月10日之后今年第三次试射“火箭炮”。朝鲜上一次发射的两枚火箭炮中有一枚疑似落在内陆地区，当时金正恩评价称今后只需进行连发射击试验。

报道称，此次试射验证了连发系统的完善性，超大型火箭炮系统可通过突袭彻底摧毁目标。超大型火箭炮与新战术诱导武器一道，成为抑制和消除敌军一切威胁的朝军核心武器。从报道配图可知，此次试射与上次一样使用了搭载4个发射管的轮式发射车。

报道还称，试射成功的消息已汇报给党中央委员会，最高领导人同志对此予以高度评价并表示非常满意，他还向投身于自主国防力量建设的科学家们表示祝贺。

金正恩在2017年朝鲜试射洲际弹道导弹（ICBM）和今年5-9月进行的10多次试射期间都无一例外地现场指导，但上月2日试射“北极星3”号潜射弹道导弹（SLBM）时未到场。分析认为，金正恩此次不现身也是考虑到朝美商定的年底谈判期限，尽量克制不必要的刺激。