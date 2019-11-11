哈萨克斯坦演员获得“金色银幕奖”最佳女主角奖

哈通社/努尔苏丹/11月11日 —— 美国电影协会、中国电影合作制片公司、《好莱坞报道》等机构联合主办的“金色银幕奖”颁奖典礼9日晚在美国洛杉矶举行，哈萨克斯坦和中国合拍的电影《音乐家》成为大赢家，获得年度“最佳影片”、“最佳女主角”、“最佳男主角”和“最佳音乐”四项大奖。

据新华社报道，在《音乐家》中扮演女房东达娜什的哈萨克斯坦偶像明星阿鲁詹·贾兹勒别科娃专程从阿拉木图赶到洛杉矶接受“最佳女主角”奖，她称此次与中方合作是其人生最重要的一段经历，她也向胡军获得«最佳男主角»奖表示祝贺，希望将来与中国电影界有更多的合作机会。

值得一提的是，哈中双方于2017年6月在阿斯塔纳签署了《哈中合作拍摄电影协议》。合拍片《音乐家》是该协议的启动项目，也是中哈两国“一带一路”框架下人文领域合作的重点项目。

中国著名演员胡军、袁泉、剧雪和哈萨克斯坦著名演员艾特占诺夫和贾兹勒别科娃等参演。影片首映仪式于今年5月17日在首都努尔苏丹举行。

影片讲述了中国著名作曲家冼星海的艺术人生。该作曲家卫国战争期间（1941-1943年）期间流落哈萨克斯坦，并与哈萨克伟大作曲家巴赫特詹•巴伊卡达莫夫结下了深厚的友谊。

据悉，“金色银幕奖”旨在表彰为电影国际合拍领域做出突出贡献的电影公司和个人，迄今已举办4届。美国电影协会亚太区总裁迈克·埃利斯、中国驻洛杉矶总领事张平以及好莱坞多位著名导演、编剧和制片人出席了今年的颁奖典礼。

【编译：小穆】