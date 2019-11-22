哈萨克斯坦政府总理会见瑞士联邦主席

哈通社/努尔苏丹/11月22日-- 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明22日与前来哈萨克斯坦进行正式访问的瑞士联邦主席兼财政部长于利•毛雷尔举行了会谈。

马明表示：“稳定的合作伙伴关系长期联系着两国。我国首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫奠定了两国合作伙伴关系的基础，现任总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在此基础上特别关注加强双边合作关系。”

据悉，瑞士是哈萨克斯坦的十大贸易伙伴之一，也是三大投资国之一。2018年，哈瑞两国之间的双边贸易额达31亿美元，而今年的前九个月，该数据已达到了19亿美元。

自2005年以来，瑞士对哈萨克斯坦的投资金额超过240亿美美元。当前有324家瑞资企业在哈萨克斯坦注册，其中包括嘉能可、菲利普莫里斯国际和雀巢等知名公司。在哈开展业务的瑞士公司业务范围涉及农业、运输和金融部门、采矿和制造业、批发和零售贸易等领域。

哈瑞商务理事会以及哈瑞政府间经济贸易合作委员会将有助于促进加强两国经济伙伴关系。

瑞士联邦主席在讲话中表示：“哈萨克斯坦是瑞士在中亚地区重要的合作伙伴，我们的合作关系在双边形式、世界银行和国际货币基金组织内都取得了良好发展。我们有兴趣扩大经济领域合作，实施联合投资项目。”

瑞士方强调指出了哈萨克斯坦良好的投资环境和商业发展潜力，并表示世界银行公布的2020营商环境报告（Doing Business 2020）中哈萨克斯坦的排名就是最好的证明。

会谈期间，双方就经济、贸易、投资、过境运输、农业、信息通信、数字、旅游、珠宝、制药、医疗保健和教育、绿色经济和水管理和其他方向的合作前景进行了深入探讨。

值得一提的是，在此次访问框架内，瑞士联邦主席将与哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫进行会晤，并出席在两国商业界代表们的参与下举行的圆桌会议。

【编译：阿依波塔】