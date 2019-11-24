哈萨克斯坦小麦过境连云港开辟至东南亚第二通道

哈通社/努尔苏丹/11月24日 —— 据连云港政府网消息，11月6日，来自哈萨克斯坦的小麦粮食专列按计划进入连云港中哈物流基地，这批小麦将在连云港口岸换装海运后发往马来西亚。据了解，这是继越南之后港口新开辟的又一东南亚市场，它将加快推动“哈萨克斯坦-连云港-越南/马来西亚”哈麦过境运输双通道的形成。

自2017年2月首批哈萨克斯坦小麦从中国（连云港）过境发往东南亚市场，成功打通了中哈粮食过境安全大通道以来，在途运输时间大幅缩减，稳定的货源供给促成了哈国小麦过境中国（连云港）的常态化运作模式。

据统计，自2018年2月起，已有近5.5万吨小麦通过连云港中哈物流基地出口越南。随着马来西亚市场的逐步打开，哈萨克斯坦小麦过境中国（连云港）数量将进一步提升，连云港中哈物流基地将在铁路、海关等单位的协助下，合力打造“哈萨克斯坦-连云港-越南/马来西亚”哈国小麦过境运输通道，并逐步完善升级基地哈麦换装功能区，简化口岸通关手续，规范检验检疫程序及防疫管理要求，提高连云港口岸新亚欧陆海联运通道服务功能，巩固连云港作为哈国粮食过境中国唯一离境口岸地位。