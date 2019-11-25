哈萨克斯坦留学生获得美国大学生体育协会高尔夫球冠军

哈通社/华盛顿/11月25日-- 据哈巴尔24新闻频道消息，美国总统特朗普日前在白宫接见斯坦福大学高尔夫球校队成员，成员中有一位来自哈萨克斯坦的留学生达吾列特·托列吾巴耶夫。

消息称，哈萨克斯坦留学生、斯坦福大学高尔夫球队选手达吾列特·托列吾巴耶夫获得了本赛季美国大学生体育协会高尔夫球冠军。

据悉，上任以来大约有23%的时间在高尔夫球场度过的美国总统特朗普特别关注体育类比赛。斯坦福大学高尔夫球队一员的达吾列特·托列吾巴耶夫帮助校队时隔12年又赢得了美国大学生体育协会高尔夫球冠军，并引起了美国总统的特别注意。美国各大媒体也还在播放托列吾巴耶夫在比赛中的出色表现。

托列吾巴耶夫则表示，比赛成绩归功于大家共同的努力。

“很荣幸通过自己可以向世界宣传哈萨克斯坦。我们国家还年轻，美国的高尔夫球已经有很多年的发展史了，而我国的高尔夫球运动刚开始发展，高尔夫球场的建设工作也在渐渐完善。同时，我国也有很多年轻高尔夫选手。”列吾巴耶夫表示。

托列吾巴耶夫的教练康拉德·雷在接受采访时也强调指出了托列巴耶夫在比赛中的极佳表现。他表示，托列吾巴耶夫数次在关键阶段将校队成绩显著提高，最后赢得了冠军。他不仅是一名顶尖大学的大学生，还是一名出色的大学生运动员。

【编译：阿依波塔】