农业部副部长出席在巴库举行的经合组织会议

哈通社/巴库/12月5日 – 经济合作组织成员国农业部部长第六次会议在巴库举行。

哈萨克斯坦农业部副部长努尔别克·达伊尔别科夫率哈萨克斯坦代表团出席了本次会议。

据悉，根据本次会议的结果，与会各方将发表《巴库宣言》。

“哈萨克斯坦非常重视参与经合组织的各项工作。区域和多边有效合作，是确保相关工作有效开展的重要前提。哈萨克斯坦认为，经合组织是推动各成员国之间发展社会经济和技术合作的有效工具。经合组织是多边经济合作和有效沟通的网络基础，能够有效地促进和扩大区域经济和粮食安全与稳定。” 达伊尔别科夫强调说。

会上，达伊尔别科夫还向与会者们介绍了哈萨克斯坦在农业产业综合体方面的政策。

他表示，农业是哈萨克斯坦具有极大发展潜力的经济领域之一，受到了哈萨克斯坦政府层面的特别关注与积极支持。

达伊尔别科夫指出，最近5年内，哈农业生产和产品再加工领域实现了大幅度的增长，增幅近1.4倍。农业综合体劳动生产率年均增长率达24%。

他还强调指出，农业已经成为了哈萨克斯坦最具投资吸引力的行业之一，目前该领域吸引的投资已达33亿坚戈。

“哈萨克斯坦农业发展的潜力十分巨大。”他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】