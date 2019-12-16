特列吾别尔德会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利

哈通社/努尔苏丹/12月16日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德16日在马德里会见欧盟外交政策与安全事务高级代表兼欧洲委员会副主席何塞普·博雷利。

消息称，为出席“亚洲-欧洲”论坛外交部长第14次会议，外交部长特列吾别尔德15日开始对西班牙进行为期2天的访问。

会议框架下，外长与欧盟外交政策与安全事务高级代表兼欧洲委员会副主席博雷利举行了双边会晤。

特列吾别尔德外长祝贺博雷利出任欧洲委员会副主席兼欧盟高级代表职务。他同时还指出，欧洲理事会主席唐纳德•图斯克今年5月份对哈萨克斯坦进行的正式访问对努尔苏丹和布鲁塞尔之间的高级别对话带来了新的动力。

欧盟高级代表特别指出了哈萨克斯坦在中亚地区的重要作用，并就和平解决阿富汗局势领域的积极努力表示了感谢。

此外，双方还就哈萨克斯坦外长明年1月份对布鲁塞尔进行的访问，以及哈欧合作委员会第17次会议问题进行了讨论。

欧盟高级代表表示愿意明年对哈萨克斯坦进行访问，并促进欧盟与哈萨克斯坦之间的扩大合作伙伴关系协议的生效。

【编译：小穆】