朝鲜新路线浮出水面：正面突破重推核武经济并进

哈通社/努尔苏丹/1月1日 —— 据韩联社消息，朝中社1日报道，朝鲜劳动党委员长金正恩在前一日举行的第七届五中全会最后一天会议上作报告时表示，面对敌对势力的制裁压力，朝鲜必须展开正面突破战，为社会主义建设开辟新的出路。

朝鲜2018年4月宣布中断核试与洲际弹道导弹试射，并采取集中力量发展经济路线，金正恩此言代表朝鲜将时隔1年8个月重返«核武开发和经济发展»并进路线。朝中社当天介绍的全体会议结果中，“正面突破”或“正面突破战”的表述出现23次。

综合金正恩的发言，“正面突破”新路线是指不屈服于国际社会的制裁，通过自力更生发展经济，同时继续研发新型战略武器，加强国防力量建设。

金正恩警告，若美国坚持对朝敌对政策，半岛将永远无法实现无核化。此言实际上宣布在短期内不会进行无核化谈判。金正恩还提出，我们决不容许美国恶意利用朝美对话达成动机不纯的目标，我们将以令人震惊的实际行动获取人民受到的痛苦和发展被遏制的代价。

金正恩还暗示可能重启核导活动，他谴责称，朝方曾采取一系列无核化措施，但美方却以韩美军事演习、引进尖端武器、额外制裁等加以回报，并暗示朝鲜今后重启核武和洲际弹道导弹试射。

然而，金正恩还表示将根据美方态度调整应对方式，为朝美对话留余地，敦促美国改变态度。