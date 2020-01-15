反腐败国家集团执行秘书访问首都

哈通社/努尔苏丹/1月15日 —— 欧洲委员会反腐败国家集团（GRECO）执行秘书詹卢卡·埃斯波西托15日开始对哈萨克斯坦首都努尔苏丹进行访问。

访问框架下，埃斯波西托在反腐败署署长阿利克·什佩克巴耶夫的陪同下到访了哈萨克斯坦反腐败署努尔苏丹处、位于首都的反腐败中心和数字化为民服务中心。

GRECO执行秘书高度评价了哈萨克斯坦政府在数字化和反腐败领域的工作成果。

值得一提的是，努尔苏丹市反腐败行动处是哈萨克斯坦首个过渡“开放空间”模式的执法机构。

据悉，反腐败国家集团于欧洲委员会的倡议下于1999年成立，目前共有49个成员国。独联体国家当中，阿塞拜疆、俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯、格鲁吉亚、爱沙尼亚和乌克兰等国家成为了GRECO的成员。

哈萨克斯坦于2012年开始成为威尼斯委员会（通过法律实现民主欧洲委员会）的成员。2019年8月27日，哈萨克斯坦总统签署了关于哈萨克斯坦加入欧洲委员会反腐败国家集团的总统令。

2019年10月15日，反腐败署署长什佩克巴耶夫在欧洲委员会总部签署了哈萨克斯坦加入欧洲委员会反腐败国家集团（GRECO）的协议。

【编译：小穆】