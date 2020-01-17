参议院议长与农业领域专业人士举行会晤

哈通社/努尔苏丹/1月17日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃在议会听证会前夕，同国内农业领域代表举行了一系列工作会谈。

17日，议长同国家农业科学教育中心及农业大学领导人举行了会晤。





出席会议的代表包括参议院议员、国家农业科学和教育中心、哈萨克斯坦国立农业大学、哈萨克斯坦农业技术大学的负责人等。

会上，与会人士各抒己见，对当前农业领域以及农业科学教育领域的诸多问题发表了观点和建议。

其中，国家农业科学和教育中心负责人托列乌泰·拉赫穆别科夫指出，哈农业科学发展过程中主要面临的问题，是缺乏有效地技术转让和商业化体系。他还指出，农业科学领域存在专业技术人员短缺的现状，许多该专业的大学毕业生在就业时选择了其他专业。例如，博拉沙克奖学金框架下的10万名毕业生中，仅有70多人在从事农业领域工作。





哈萨克斯坦农业和植物栽培研究所所长安德列·安格彦科在会上着重介绍了农产品育种方面的情况。他强调指出，农作物基因库的培养是非常重要的一个问题，当前的育种系统不能满足现代农业综合体的发展要求，本地农民播种的作物种子目前与国际标准尚有差距。





卡拉巴里克农业试验站有限责任公司的负责人达米尔·卡勒德巴耶夫则建议，应通过立法对种子产品的进出口进行有效地规范化管理，并强调这将进一步提升国内生产者的竞争力并保护本国市场。





会议最后，参议院议长建议，组建一个隶属于参议院的常设讨论平台，作为农业领域相关问题的对话机构。





根据会谈讨论结果，达丽哈·纳扎尔巴耶娃指示农业问题、自然资源和农村发展委员会对与会人士的建议和意见进行整理，并提交议会听证会进行审议。

【编译：木合塔尔·木拉提】