首都城市数字化水平位居全国首位

哈通社/努尔苏丹/1月22日 – 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部制定了首个哈萨克斯坦智慧城市（地区）排行榜。

排行榜对全国14个州和3个共和国直辖市的数字化水平进行调查研究。

榜单基于“智慧城市标准”制定，该标准共包括11个项目和80个指标，涵盖医疗保健、教育、住房和公共服务、交通运输、生态、社会等领域的数字化程度。

哈数字发展、创新和航空航天工业部副部长阿布莱汗·沃斯潘诺夫表示，这一榜单的推出将有力的促进各地数字化改革进程的发展。

他相信，随着榜单的推出，各地政府将更加注重开展诸如在公共服务的电子化、居民住宅楼智慧化设备的安装、初创企业登记数量、智能交通系统建设等方面的工作。

“‘数字化哈萨克斯坦’国家规划制定并实施已有2年，期间各地落实了许多有效地举措。当然，其中有效果良好的，也有收效不大的。为了能够全面的直观展示数字化改革进程中的各种情况，我们着手制定了这一排行榜。”他说。

榜单目前位居首位的是首都努尔苏丹，阿拉木图和乌拉尔分列第二和第三位。

榜单计划每年进行一次更新。

2019年的排行榜可通过点击https://egov.kz/cms/ru/smart-cities链接查看详细情况。

【编译：木合塔尔·木拉提】