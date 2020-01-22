驻华大使出席哈萨克斯坦牛肉首次进京仪式

哈通社/努尔苏丹/1月22日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆官网消息，哈萨克斯坦驻华特命全权大使哈毕特·霍伊什巴耶夫20日在北京出席哈萨克斯坦牛肉首次进入中国首都北京市场仪式。

哈萨克斯坦农业部兽医管理和监督委员会副主席卡布杜尔达诺夫、中信银行董事长李庆萍、新发地董事长张玉玺，以及中国外交部和商务部代表出席此次活动。



霍伊什巴耶夫大使在致辞中称，哈萨克斯坦牛肉进京市场是特别重要的事件，这为哈萨克斯坦国内肉类生产商开启新的前景。

他同时还指出，自2019年8月以来向中国出口超过4000吨的牛肉之外，哈萨克斯坦还实现小麦、纯种马、大豆、麦麸、鱼制品、油料、向日葵和棉花、大豆和菜籽油的对华供应。此外，将哈萨克斯坦另外的9种农产品推向中国市场的工作正在推进，如家禽产品、马肉、土豆、甜菜粉、低芥酸菜子、红花、豌豆和小扁豆。

据悉，首批20吨出口至中国的哈萨克斯坦生鲜牛肉20日开始在中国首都北京新发地农产品市场上市销售。

占地113公顷的新发地农产品市场供应着北京市民90%的农产品需求。2019年这座市场的交易额达到了190亿美元。

新发地农产品市场计划今后将从哈萨克斯坦进口的牛肉规模增加至每年5000吨。

【编辑：小穆】