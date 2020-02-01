托卡耶夫总统会见俄罗斯总理米舒斯金

哈通社/努尔苏丹/2月1日 – 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府会见到访的俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯金。

托卡耶夫总统对米舒斯金就任俄罗斯政府总理表示祝贺，并强调不断强化与俄罗斯联邦之间的双边战略和联盟关系对哈萨克斯坦的重要性。

“访问哈萨克斯坦是您就任政府总理后的首次对外访问。这具有象征性，同时对在欧亚经济联盟框架下两国战略和合作关系的发展具有重要意义。 ” 托卡耶夫总统说。

会谈中，双方谈及了1月31日在阿拉木图召开的旨在讨论欧亚经济联盟进一步发展问题的欧亚政府间理事会会议的结论。

“我知道您出席了欧亚政府间理事会回忆，会上对当前最主要的问题——数字化进行了讨论。哈萨克斯坦一直在积极开展相关的工作。在这一领域，贵国拥有丰富的经验。因此我们希望能够开展合作。 ” 总统说。

哈萨克斯坦总统对会议通过的协议将对欧亚经济联盟的繁荣发展带来有效的动力表达了信心。

会上，托卡耶夫总统强调了逐步消除各种阻碍，以确保货物、服务、资本和劳动力自由流动的必要性。

俄罗斯总理向我国总统就为其创造了访问努尔苏丹市的便利条件表示感谢。

“俄罗斯与哈萨克斯坦之间，通过兄弟般的伙伴关系和联盟关系联系在一起。量过经贸和投资合作发展迅速，区域合作和商业联系不断得到加强。在欧亚经济一体化进程、集体安全条约组织、独立国家联合体、上海合作组织以及其他众多多边合作组织当中，两国都发挥着领导作用。 ” 米哈伊尔·米舒斯金说。

俄罗斯政府总理想哈萨克斯坦总统转达了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的问候，并邀请托卡耶夫总统出席2020年5月9日将在莫斯科举行的胜利日庆祝活动。

“很荣幸能够受邀出席胜利75周年庆典，我将在当天参加在红场举行的大阅兵。这是我们共有的节日。 ” 托卡耶夫总统说。

双方讨论了哈萨克斯坦与俄罗斯之间合作的优先领域，特别是乌拉尔和跨境水资源的合理利用和当地的生态问题。

托卡耶夫总统指出，为了进一步加强两国在经贸和人文领域的合作，两国政府应开展更加紧密的工作。

托卡耶夫总统对俄罗斯总统普京将会出席预定于今年秋季在阔科谢套举行的有关生态环境问题的第十七届地区间合作论坛表示了信心。

【编译：木合塔尔·木拉提】