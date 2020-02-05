马明同欧盟成员国外交使团代表举行会议

哈通社/努尔苏丹/2月5日-- 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明5日在加强投资合作问题对话框架下，与欧盟成员国外交使团代表举行了例行会议。

政府总理指出，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫和总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫都特别关注与欧盟成员国之间建立的合作伙伴关系。

他表示，欧盟是哈萨克斯坦主要的合作伙伴之一。2019年前9个月，哈萨克斯坦的吸引外国直接投资达87亿美元，增长15.8%。

总理指出，将于3月生效的哈萨克斯坦与欧盟扩大伙伴关系与合作新协定证明双方合作伙伴关系步入新阶段。新协定包括贸易、投资、基础设施发展、创新、文化、体育和旅游等29个方向的合作。

会议期间，马明呼吁欧盟国家大使继续促进哈萨克斯坦与欧盟之间经济投资合作方面公开、积极的对话。

同时，参会代表对哈萨克斯坦良好的营商环境给予了积极评价。

此外，会议就托卡耶夫总统将对布鲁塞尔市进行的访问准备工作、就落实哈萨克斯坦与欧盟扩大伙伴关系与合作新协定哈萨克斯坦制定的路线图、税收政策和其他问题进行了讨论。

奥地利、比利时、德国、法国、荷兰、波兰、西班牙、爱沙尼亚、意大利、拉脱维亚、立陶宛、希腊、西班牙、克罗地亚、罗马尼亚、斯洛伐克、匈牙利、芬兰、瑞典、葡萄牙、保加利亚、捷克共和国，以及欧洲国家企业代表出席了会议。

【编译：阿依波塔】