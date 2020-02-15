中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:49, 15 二月 2020 | GMT +6

    托卡耶夫总统会见经合组织秘书长古里亚

    None
    None
    哈通社/慕尼黑/2月15日 – 正在对德国进行正式访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托克耶夫，14日在慕尼黑会见了经济合作与发展组织秘书长安赫尔•古里亚。

    会谈中，托卡耶夫总统回忆了几年前同古里亚秘书长之间的会面，并强调指出，自那时至今，哈萨克斯坦与经合组织之间的双边合作取得了长足的发展。

    古里亚秘书长则强调称，经合组织与哈萨克斯坦之间的合作关系一直在不断深入。

    «今天的会面令我非常高兴。我们与哈萨克斯坦的许多政府部门有着合作，双边合作关系逐年发展。我相信今年双方之间的合作将再上一层楼。»古里亚秘书长说。

    正如此前报道，哈萨克斯坦总统托卡耶夫14日抵达慕尼黑，开始对德国进行正式访问。


    访问框架下，在慕尼黑市同Reverse Logistics Systems GmbH公司和CCR Logistics Systems AG公司董事长帕特里克·维德曼，RETHMANN AG＆Co.KG公司董事会成员、Rhenus Logistics和Rhenus Recycling公司总裁迈克尔·威弗斯，以及BayWa AG公司董事长克劳斯·卢兹等行业领先的德国企业代表举行会谈。

    哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫还出席第56届慕尼黑安全会议开幕仪式，并在随后的核心小组会上就«地理位置的重要性：关于中亚的问题»发表讲话，就保障区域安全问题发表个人观点，并介绍«一带一路»倡议给哈萨克斯坦经济带来的影响。

    14日晚，总统还同加拿大总理贾斯廷·特鲁多举行双边会晤。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 外交 总统 欧洲 经合组织 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!