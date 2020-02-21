喀山演唱会 迪玛希为因癌症离世的塔塔尔歌迷献歌

哈通社/喀山/2月21日 – 在鞑靼斯坦首都举行的演唱会上，哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊别尔艮将自己的一首歌曲献给了一位他在当地的塔塔尔歌迷。这位名叫蕾珊·塞伊特纳扎洛娃的姑娘不久前因癌症不幸离世。

在迪玛希国际巡回演唱会ARNAU TOUR 2020框架下，当地时间2月20日晚，迪玛希在鞑靼斯坦首都喀山举办了个人演唱会。

在晚会的众多歌曲中，迪玛希将其中一首歌献给了自幼同癌症不屈抗争并于不久前离世的塔塔尔姑娘蕾珊·塞伊特纳扎洛娃。蕾珊是迪玛希的一名狂热粉丝，2019年，迪玛希曾经专程前往医院，与这位因为治疗原因无法参加WorldSkills Kazan活动为心爱的歌手应援而心情低落的小歌迷见面。

蕾珊当时直到最后才知道迪玛希的到来，当时组织见面的人们一直没有找到合适的方式告诉她。在同迪玛希见面的四个月后，年仅21岁的蕾珊因病离世。她此前曾表示自己已经完成了一项人生目标。

在演唱会上，迪玛希对台下的观众们说，他没有忘记这个姑娘，并称蕾珊为«我的妹妹»。





当天在喀山首都举办的演唱会非常成功，来自鞑靼斯坦、俄罗斯联邦各地，甚至加拿大、芬兰和哈萨克斯坦的歌迷将现场挤得满满当当。

根据此前报道，迪玛希和他的父母在抵达喀山时受到了当地人民的热情迎接，接机团体中除了歌迷外，还包括许多社会功勋人士。

按照计划，迪玛希的国际巡回演唱会接下来将在以下城市举办：23日叶卡捷琳堡（俄罗斯）、3月7日在里加（拉脱维亚）、9日在莫斯科（俄罗斯）、11日在基辅（乌克兰）、19日在汉堡（德国）、21日在杜塞尔多夫（德国）、25日在布拉格（捷克共和国）、4月4日在明斯克（白俄罗斯）。

【编译：木合塔尔·木拉提】