《突厥通史》统一历史教科书已被纳入哈、阿、土三国中学教育大纲

哈通社/努尔苏丹/2月26日 – 根据突厥议会成员国高层的授意，由国际突厥学院编制的突厥语国家统一历史教科书——《突厥通史》，已被正式被纳入哈萨克斯坦、阿塞拜疆和土耳其中学历史教育大纲。

据国际突厥学院消息，作为选修课程的《突厥通史》课，在今年共有3万名土耳其中学生、1.5万名哈萨克斯坦中学生和1万名阿塞拜疆中学生选修。

这部突厥语国家统一历史教科书的内容，涵盖了远古时代至15世纪的突厥语国家历史时段。

教材中详述了突厥语民族建立的诸多国家历史阶段，以及不同时期的突厥人民的民俗文化和艺术、文学、体育等各领域中的成就，以及独特文化遗产的形成等。

编写统一《突厥通史》教材的提议于2013年突厥语国家合作委员会（突厥议会）期间通过，并决定由国际突厥学院负责编制。 2014年推出了《突厥通史》首个版本，并于2015年在阿斯塔纳举行的各国教育部会议上通过，而教材最终版本的编写工作由来自阿塞拜疆、土耳其、吉尔吉斯斯坦以及哈萨克斯坦的专家团队于2017年共同完成。

根据计划，突厥议会成员国家，即阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、土耳其、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦将在中学教育中使用这一统一教材。

【编译：木合塔尔·木拉提】