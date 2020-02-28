政府总理：新冠病毒已经成为了阻碍国际经济的主要因素之一

哈通社/努尔苏丹/2月28日 – 旨在讨论对本土企业家支持机制的《萨姆鲁克经济论坛（Samruk Business Forum）》28日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行。

政府总理阿斯哈尔·马明、萨姆鲁克-卡泽纳基金总裁阿赫梅特詹·叶西莫夫、阿塔梅肯企业家联合会主席阿布莱·米尔扎赫梅托夫等出席论坛。

«通过对发达国家的工业和贸易保护主义的观察，我们可以发现当前世界经济正面临着动荡的局势。去年全球经济增速下降了1%，是近几年来的最低水平。不幸的是，新型冠状病毒的出现，又成为了阻碍世界贸易和工业进程的主要因素之一。知名的金融机构预测，2020年世界经济增速将下滑至2.8%。这将是2009年经融危机之后的最低水平。»阿斯哈尔·马明在论坛上发言时说。

政府总理指出，哈萨克斯坦所有主要贸易伙伴都预测增速会有所放缓。

«随着外部需求的大幅度减少，内外市场的竞争必然将变得更加激烈。因此，我们必须采取必要的措施，确保工业和工作岗位的稳定。正如新加坡、日本、韩国、美国、德国等经济发达国家的经验所示，国家经济的稳定与否，去决议工业和内部市场的良好运转水平。此外，中小企业之间的紧密联系也是重要步骤之一。今天的论坛上，有超过200多位来自中小企业的代表，国有企业与客户之间可以借助这一平台，实现良好的对话。

政府总理还强调指出，萨姆鲁克卡泽纳基金为国家经济的稳定发展做出了突出的贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】