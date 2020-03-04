专家：预防新冠病毒 戴口罩不如勤洗手

哈通社/努尔苏丹/3月4日 – 只有患者和医生才需要佩戴医用口罩。

3月4日，在首都努尔苏丹召开的关于预防新型冠状病毒感染的肺炎疫情的新闻发布会上，哈萨克斯坦首席传染病学医师、教授迪娜古丽·巴耶舍娃做出了这样的表示。

教授指出，包括世卫组织在内的许多国际医学机构均明确指出，预防新冠病毒最有效的手段，并不是佩戴口罩，而是保持良好的卫生习惯，注重手部的清洁。

她强调，医用口罩最主要的目的，是在患者打喷嚏或咳嗽时，将从其口鼻中喷出的飞沫阻拦在口罩当中。此外，近距离接触患者的医生也需要佩戴口罩。

教授还指出，如果与确诊患者发生了密切接触，佩戴口罩也很难保证不会被感染，正确的做法是避免密闭空间内的人员聚集和过于密切的接触。

“在这类情况下，与附近的人应保持大约2米以上的距离。”她说。

迪娜古丽·巴耶舍娃教授同时表示，没有必要过度的紧张，认为的制造恐慌。

她表示，新冠病毒在60~70摄氏度的温度下就会失去活性并死亡。因此，她建议公众不要食用生食，并使用热水清洗。

“勤洗手是最好的预防手段。”她强调说。

【编译：木合塔尔·木拉提】