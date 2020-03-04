欧国联抽签结果揭晓 哈萨克斯坦与白俄罗斯同组

哈通社/努尔苏丹/3月4日 —— 2020-21赛季欧洲国家联赛抽签仪式4日凌晨在阿姆斯特丹旧证券交易所会议中心举行。

根据抽签结果，哈萨克斯坦在C级联赛第4组，与白俄罗斯、立陶宛和阿尔巴尼亚同组。

抽签具体结果如下：

A级联赛

第1组：波兰、波黑、意大利、荷兰

第2组：冰岛、丹麦、比利时、英格兰

第3组：克罗地亚、瑞典、法国、葡萄牙

第4组：德国、乌克兰、西班牙、瑞士

B级联赛

第1组：罗马尼亚、北爱尔兰、挪威、奥地利

第2组：以色列、斯洛文尼亚、苏格兰、捷克

第3组：匈牙利、土耳其、塞尔维亚、俄罗斯

第4组：保加利亚、爱尔兰、芬兰、威尔士

C级联赛

第1组：阿塞拜疆、卢森堡、塞浦路斯、黑山

第2组：亚美尼亚、爱沙尼亚、北马其顿、格鲁吉亚

第3组：摩尔多瓦、斯洛文尼亚、科索沃、希腊

第4组：哈萨克斯坦、立陶宛、白俄罗斯、阿尔巴尼亚

D级联赛

第1组：拉脱维亚、安道尔、马耳他、法罗群岛

第2组：圣马力诺、列支敦士登、直布罗陀

据了解，这是欧足联第2届国家联赛，55支球队分为4档，A级、B级、C级联赛均为16支球队，分为4组，每组4队。D级只有7支球队，分为2组。B级、C级、D级每组头名晋级；A级和B级每组垫底队降级，C级每组垫底队将通过附加赛决出降级名额。

此外，本届欧国联还将提供两张2022年世界杯欧洲区预选赛附加赛入场券。

据悉，首届欧足联国家联赛中，哈萨克斯坦分在D级联赛（第四档）第一组，并对阵拉脱维亚、格鲁吉亚和安道尔。根据比赛结果，哈萨克斯坦积6分，获得小组第二，并成功升入C级联赛。

【编辑：小穆】