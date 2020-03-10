托卡耶夫总统接见首都市长阔勒格诺夫

哈通社/努尔苏丹/3月10日 – 努尔苏丹市长阿勒泰·阔勒格诺夫向总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫汇报了首都社会经济相关情况。

据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统9日在总统府接见努尔苏丹市长阔勒格诺夫。

会谈中，市长向总统就首都努尔苏丹的社会经济发展情况，以及城市发展会议做出的相关决议的落实情况进行了汇报。

根据阿勒泰·阔勒格诺夫的介绍，2019年全市有2500多人注资，解决了10处有争议的不动产建设项目的后续完工。2020年初共有20处居民住宅项目交付使用，7000多名注资者的问题也将得到解决。

总统指示市长，高度重视与注资者权益有关的事宜，并保障居民住宅区的发展、修缮以及基础设施的建设情况。

总统还要求市政府就市民关注的社会问题的解决、廉价住房数量的增加、扩展已提交住房申请的低收入群体可获得的公寓楼的数量、招商引资、中小企业扶持政策的落实等方面采取有效和切实的举措。

此外，总统还就保障人民就业问题、发展城市周边16个居民点、促进中小企业发展、吸引投资者等向市长下达了任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】