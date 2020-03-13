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    10:03, 13 三月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦将减少部分国际航线航班次数

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    哈通社/努尔苏丹/3月13日-- 哈萨克斯坦将减少部分国际航线航班次数，以防止新冠病毒疫情在哈萨克斯坦传播。

    据工业和基础设施发展部消息，旨在防止新冠病毒疫情在哈萨克斯坦境内传播，哈萨克斯坦将减少对以下国家的定期航班次数:德国、英国、荷兰、捷克、波兰、土耳其、乌克兰、匈牙利、白俄罗斯、阿拉伯联合酋长国和格鲁吉亚。

    消息称，在防止新冠病毒疫情在哈萨克斯坦传播措施框架下，相关部门日前同外国航空公司代表召开会议。会议就减少国际航班次数、给予全额退票等问题进行了讨论。

    值得注意的是，由于国际航线航班次数的减少， 3月16日起，持有已取消国际航班机票的旅客可提交退票申请。

    以下为各国航空公司咨询电话：

    白俄罗斯航空公司（Belavia）：7 7172 320241，工作时间：9:00-19:00；

    土耳其航空公司 (Turkish Airlines) ： 7 727 3123250, 51, 工作时间: 24小时；

    阿提哈德航空公司（Etihad Airways）： 7 800 5556248，工作时间：24小时；

    飞马航空公司(Pegasus Airlines)： 705 5558444，工作时间：24小时；

    乌兹别克斯坦航空公司(Uzbekistan Airways) ：7 7172 910459, 60, 工作时间：24小时；

    阿斯塔纳航空公司（Air Astana）: 7 7172 584477、 7 727 2444477、 7 702 7024477，工作时间：24小时；

    斯卡特航空公司 （SCAT） ：7 7252 998880，工作时间：24小时；

    【编译：阿依波塔】


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