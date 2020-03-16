哈萨克斯坦实施紧急状态 将与平时有何区别？

哈通社/努尔苏丹/3月16日 – 为应对新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情，哈萨克斯坦总统托卡耶夫15日签署总统令，宣布在哈萨克斯坦全境自2020年3月16日08:00时至4月15日07:00时实施紧急状态。

紧急状态下与平时有哪些不同？商业娱乐场所是否营业？在国外的哈萨克斯坦公民能否回国？下文简单为您就此进行解答。

·紧急状态下，对社会秩序的保障力度将得到强化，警方将进入强化工作状态。

·重要国家和战略设施、特殊管理和特殊安保设施，即政府机关、议员、学校、检察院、法院、警察局、税务部门、为民服务中心、哈萨克斯坦境内的国际组织机构、外交使馆设施、军事设施、粮库和医疗用品仓库的安保工作将得到加强。

·以出售民生用品为主要经营项目的商店和药店将继续营业，部分餐厅也将保持营业状态，但大型商业娱乐中心将停止工作。大型商业中心中的超市和部 分餐厅可能将不会停止向公众提供服务，不过这取决于商业中心和医学专家的决定。

·酒吧、电影院、剧院、展览馆、博物馆以及其他人群聚集的公共场所将暂停工作。

·所有的体育赛事，包括哈萨克斯坦冠军杯联赛都将停止进行。各类家庭聚会和庆祝活动的举办将被禁止。葬礼、逝者的头七、四十、周年等聚礼活动会受到哪些限制，政府及哈萨克斯坦伊斯兰教事务管理局方面尚未作出明确的规定。

·根据外交部的报告，紧急状态期间，境外的哈萨克斯坦公民仍可回国，但外国公民将被禁止入境。

·哈萨克斯坦和其他国家的外交机构人员，以及受外交部邀请访问的国际组织人员也可入境哈萨克斯坦。

·所有种类的交通工具出入哈萨克斯坦国境都将受到限制。国内的交通运输和货运将不会受到影响，也就是说，火车和客车的国内通行将不受限制。

·阿斯塔纳航空、土耳其航空、贝拉维亚航空、迪拜航空、阿提哈德航空、飞马航空、乌兹别克斯坦航空等航空公司将为因疫情而无法完成原定国际旅程的乘客，实施退票或改期服务。

·逃避、干扰、抗拒医护人员的检测、治疗和隔离措施，隐瞒相关病情的人员将承担法律责任。

截至3月15日为止，哈萨克斯坦共确诊新冠病毒肺炎感染病例9例。其中7例位于阿拉木图，2例位于努尔苏丹。

哈萨克斯坦目前有1921人（1425人在医院，496人居家）接受隔离。

【编译：木合塔尔·木拉提】