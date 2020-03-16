托卡耶夫总统发表电视讲话

哈通社/努尔苏丹/3月16日-- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日发表电视讲话。

总统表示，世界正经历一个非常困难的时刻，新冠病毒疫情引起全球性担忧。随着疫情的不断发酵，新冠病毒也来到了哈萨克斯坦。根据昨天发布的命令，哈萨克斯坦全境今日起进入紧急状态，紧急状态将持续30天。同时，已成立紧急状态期间负责保障紧急状态制度规则的国家委员会，国家委员会将由政府总理领导。

同时，总统在讲话中强调指出以下几点：

第一、 将坚决杜绝民生商品乱涨价行为；

第二、 恶意散布谣言 ,造成公众恐慌者必将承担相关法律责任；

第三、 紧急状态期间，大型商业设施的营业将受到限制、商业娱乐中心、电影院、剧院和其他会产生大量人员聚集的公共场所将暂时停止营业；

第四、 对所有类型的交通工具出入哈萨克斯坦过境予以限制（不包括哈国和外国外交机构人员及受哈外交部邀请来哈的国际组织人员乘坐的交通工具）；

第五、 禁止举办各类公众性文体活动，包括家庭聚会和传统习俗类文体活动；

第六、 根据总统令，政府将拨款用于购买医疗设备、诊断材料和冠状病毒测试系统的资金；

第七、 国家预算将拨款3000亿坚戈，用于支持中小企业、新增工作岗位；

“我相信我们会共同抑制和战胜这场疫情，这是暂时的困境。我们要齐心协力渡过难关，所有公民都有义务认真对待紧急状态期间实施的一切措施。防控疫情措施需要每一位公民的参与和配合。我相信每一位公民都将支持和协助相关部门的防控工作。”托卡耶夫说。

【编译：阿依波塔】