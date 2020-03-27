穆迪：哈萨克斯坦受国际油价下跌影响相对较小

哈通社/努尔苏丹/3月27日 -- 国际评级机构穆迪发布报告称，与其他石油出口国相比，哈萨克斯坦受此次石油危机的影响相对较小。

报告称，那些能够在类似于2015-2016年低油价条件下大幅增产，并且拥有财政减支经验的国家更容易在«石油风暴»中生存。由于本国财政基础相对稳固，财政收支对油价依赖较小，并已做好本币贬值准备，卡塔尔、俄罗斯、阿塞拜疆和哈萨克斯坦等国受此次石油危机影响相对较小。

穆迪将2020年布伦特原油期货价格下调30%至40-45美元/桶，2021年期货价格下调15%至50-55美元/桶，并维持50-70美元/桶的中期价格预期。穆迪认为，国际原油需求有望随着世界经济在2020年底逐步复苏，原油市场供应随后也会作出相应调整。但考虑到全球经济增长前景不确定性增加，以及争夺市场份额可能导致原油储备大增和油价继续长期下跌，油价预期仍存在进一步下调风险。

报告认为，短期内，油价暴跌将对财政收入主要依赖能源出口的国家主权信用造成负面影响。预计伊拉克、科威特的财政收入将减少GDP的10%，阿曼、卡塔尔、阿塞拜疆和沙特阿拉伯等国将减少4%-8%，俄罗斯、哈萨克斯坦、特立尼达和多巴哥，尼日利亚、加蓬等国减收幅度低于3%。

报告指出，油价下跌将直接导致出口收入减少，经常账户恶化，外部风险上升。实行浮动汇率的国家由于财政减支和本币贬值，预计将进一步压缩进口规模，减少油价下跌对经常账户和外部稳定性的影响。在现有油价条件下能够维持经常账户平衡且无需作出额外调整的国家，如巴林、哈萨克斯坦、尼日利亚和阿曼，则有望继续维持国际收支平衡。（哈萨克斯坦已对汇率进行调整，坚戈对美元已贬值15%。）

报告指出，当前形势下，石油出口国债务水平将有所上升，但不一定会导致主权信用评级下调。目前，俄罗斯财政储备可覆盖国家债务50%以上，哈萨克斯坦、科威特、阿联酋、卡塔尔、阿塞拜疆财政储备大大超过债务规模，沙特阿拉伯财政储备可基本覆盖本国债务，阿曼、特立尼达和多巴哥的债务覆盖率约为40%。阿塞拜疆和哈萨克斯坦均拥有规模较大的主权基金并投资流动性资产，两国财政支出主要依靠主权基金的转移支付。虽然不久前两国均通过立法，限制主权基金向国家财政转移支付规模，但在紧急情况下，哈萨克斯坦仍允许通过特殊转移支付划拨资金，包括此前曾通过转移支付方式向银行体系注资。