政府通过疫情期间一线医务人员工资标准

哈通社/努尔苏丹/3月30日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明30日主持召开了保障紧急状态制度国家委员会会议。

会上，卫生部长比尔塔诺夫就我国疫情情况，而三大直辖市（努尔苏丹、阿拉木图、奇姆肯特）市长，以及卡拉干达州和阿特劳州州长就地方疫情情况进行了汇报。此外，劳动和社会保障部长努尔穆别托夫就紧急状态期间失去收入的国民提供社会补助金情况进行了介绍。

根据托卡耶夫总统下达的工作指示，国家紧急状态委员会通过了疫情期间在一线工作的医务人员工资标准。

根据决议，一线医务人员分为“极度危险”和“高度危险”，以及“中度危险”等3类。

“极度危险”-重症科在内的传染病医院医师、初级和中级医务人员将获得20倍最低工资标准补助金（85万坚戈）；

“高度危险”-临时医院医师和急救医护人员、初级和中级医务人员将获得10倍最低工资标准补助金（42.5万坚戈）；

“中度危险”-隔离医院医师、初级和中级医务人员、传染病医师（公务员）、急救车驾驶员和其他工作人员将获得5倍最低工资标准补助金（21.25万坚戈）。

根据政府总理下达的工作指示，劳动和社会保障部确定了医务人员感染新冠病毒期间提供的补助金额。

国家紧急状态委员会决定，将向感染新冠病毒的医务人员提供200万坚戈一次性社会补助金，若因新冠肺炎病逝将提供1千万坚戈补助金。

会议还就疫情期间失去工作的国民提供社会补助问题进行了讨论。

【编译：小穆】